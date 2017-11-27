«Сассуоло» уволил главного тренера спустя пять месяцев после назначения

«Сассуоло» принял решение отправить в отставку Кристиана Букки, сообщает официальный сайт итальянского клуба. 40-летний специалист занимал пост главного тренера команды с лета нынешнего года.

Под руководством Букки «Сассуоло» сыграл 15 матчей, в которых четыре раза выиграл, дважды проиграл и девять раз потерпел поражение. Последним матчем для Букки стала домашняя встреча против «Вероны» (0:2).

После 14 туров клуб из Суссоло располагается на 16-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А.