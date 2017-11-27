«Крылья Советов» ушли в отпуск, первый зимний сбор состоится в Турции

После последнего матча «Крыльев Советов» в этом году, который самарская команда провела в минувшую субботу против «Шинника» (3:3), игроки основного состава отправились в отпуск.

В новом году «Крылья Советов» соберутся в Москве 14 января, где пройдут медосмотр. На первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Турции, волжская команда отправится 16 января. Сбор продлится до 31 января.

После 25 туров подопечные Андрея Тихонова занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Енисея» на пять очков.