РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков за долги Кашчелану и «Зениту»

Российский футбольный союз запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за задолженностей перед бывшим игроком команды Младеном Кашчеланом и «Зенитом», сообщает официальный сайт РФС.

«Тосно» обязали выплатить Кашчелану задолженность по соглашению о разрыве контракта и проценты за задержку выплаты. «Зенит» подал в палату по разрешению споров заявление по трансферу футболиста Евгения Чернова, который перешёл в «Тосно» летом 2017 года на правах аренды. Клуб из Ленинградской области обязан выплатить задолженности по трансферу и пеню.