Кокорин: мне бы вообще не хотелось кого-то тренировать

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», признался, что в будущем не видит себя тренером взрослой команды.

У Кокорина спросили, есть ли желание однажды вернуться в «Динамо» — футболистом, тренером или функционером.



«Не заглядываю так далеко. По поводу тренерской карьеры – вообще отдельный вопрос, а насчёт других направлений – пока не понимаю, чем я там могу быть полезен. Хотелось бы сперва разобраться со своей карьерой игрока, провести её успешно и довести до конца.



Мне бы вообще не хотелось кого-то тренировать. Работать с детьми – может быть. Но тренером взрослой команды я себя не вижу», — признался 26-летний футболист.