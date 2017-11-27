«Сампдория» — Манчини: многое изменилось, но не наше уважение к вам

«Сампдория» поздравила с днём рождения главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, выложив фото, на котором итальянский специалист изображён в футболке «Сампы». Манчини выступал за блучеркьяти с 1982 по 1997 год. 27 ноября итальянцу исполнилось 53 года.

«Роберто, многое изменилось с того времени, стадион, форма, мяч — всё, за исключением нашего уважения к вам и вашему таланту. С днём рождения», — говорится в сообщении.

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