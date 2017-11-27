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«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровск»

Футбол

В Хабаровске завершился матч 18-го тура российской Премьер-Лиги. «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина принимал «Локомотив» и не сумел отобрать очки у лидера чемпионата. В первом круге «железнодорожники» выиграли – 1:0, а в отчётном противостоянии вырвали победу в компенсированное время.

На 15-й минуте Александр Черевко срезал мяч в свои ворота, но спустя две минуты Виталий Федотов восстановил равенство в счёте (1:1). И всё же «Локомотив» сумел вырвать победу. На 93-й минуте арбитр Роман Галимов назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровск». Джефферсон Фарфан с «точки» не смог переиграть голкипера Александра Довбню, но оказался расторопнее всех на добивании — 2:1.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 39 очков и закрепился на первом месте. «СКА-Хабаровск» остался на последней позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Голы Черевко, Федотова и Фарфана можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
27 ноября 2017, понедельник. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 – Черевко – 15 (автогол), 1:1 – Федотов – 17, 1:2 – Фарфан – 90+3
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