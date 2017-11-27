Сёмин: «Локомотив» никого не боится, но игроков надо беречь

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от прошедшего выездного матча 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1.



«У нас есть четыре команды, которым в ноябре сложно играть дома по погодным условиям, людям сложно ходить на футбол. При составлении календаря, наверное, надо делать так, чтобы эти четыре команды играли больше матчей дома в августе, в сентябре, в октябре. И тогда будет настоящий футбол.

Сегодня в Хабаровске был хороший матч благодаря игрокам. В минус 12 градусов, наверное, нигде в мире не играют, только у нас. Надо определиться, при скольких градусах можем играть, при каких не можем. Ещё я не очень понимаю, что такое резервное поле. Оно используется, когда стихийное бедствие или когда для игроков очень вредные условия? Мне это интересно. Игроков надо беречь, а у нас этого не происходит.

Все эти разговоры, что «Локомотив» затеял историю с переносом матча из-за того, что боится лететь в Хабаровск… «Локомотив» никого не боится. Мы приехали и достойно сыграли», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.