Полузащитник «Локомотива» Игнатьев получил травму в Хабаровске

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму во время выездного матча 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Об этом на пресс-конференции после встречи сообщил наставник столичного клуба Юрий Сёмин.



«Это как раз та история, о которой мы говорили. В каждой игре в холодную погоду обязательно будет травма. У Игнатьева сегодня травма», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1, причём победный гол был забит в добавленное судьёй время.