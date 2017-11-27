Поддубский: игроки «СКА-Хабаровск» в матче с «Локо» сделали всё, что могли

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Поддубский прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Обидное поражение. Недотерпели. Было много борьбы, мало моментов. Ребята выложились полностью и выглядели достойно. Результат отрицательный, но претензий к футболистам нет. Всё, что могли, они сделали. Мы достойно сыграли с «Локомотивом», лидирующим в чемпионате. Закономерным результатом была бы ничья. Да, «Локо» владел территориальным преимуществом, но голевых моментов у них было мало.

Что касается справедливости назначенного в концовке матча пенальти, то надо пересмотреть эпизод, пока ничего не могу сказать.

Пуцко не было в заявке из-за травмы. Надеемся, что будет готов к матчу с «Анжи», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.