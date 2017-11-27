Кокорин: штрафы в «Зените» есть, их много, суммы большие

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал о системе штрафов в петербургской команде.

«Штрафы есть, их много. Меня штрафовали за опоздание на теорию: всего пара минут — уже штраф. Суммы большие, и они установлены как раз для того, чтобы игроки не смогли расплатиться за несколько пропущенных занятий», — сказал форвард.

Кокорина также спросили, почему команда не играет в фиолетовой форме. «Нас этот вопрос самих интересует. Она нам больше всего из трёх комплектов понравилась. Понятно, что клуб старается поддерживать традиционные цвета, но другие команды играют в третьем комплекте, и ничего страшного», — отметил Александр.