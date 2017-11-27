Окслейд-Чемберлен хотел разыграть фаната, но шутка обернулась против него

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен оказался в неприятной ситуации после того, как попытался разыграть фаната мерсисайдцев. Об этом сообщает Mirror.

Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон и Доминик Соланке были замаскированы под работников магазина и общались с посетителями. Окслейд-Чемберлену выпало продать свою майку одному из болельщиков «Ливерпуля», но тот отказался.

Полузащитник ответил: «Ты уверен?», на что мальчик ответил: «Я уверен». Окслейд-Чемберлен, продолжая уговаривать покупателя, сказал: «Он станет суперзвездой», но получил следующий ответ: «Однажды. Об этом говорят уже 10 лет».

Руководивший розыгрышем со стороны Робби Фаулер предложил Окслейд-Чемберлену сказать, что Алекс – лучший летний трансфер «Ливерпуля», но у мальчика был свой ответ. Фанат отметил, что у Окслейд-Чемберлена серьёзный конкурент в лице Мохамеда Салаха, который также был куплен летом этого года.

Фото замаскированного Окслейд-Чемберлена можно посмотреть в «твиттере» Mirror.