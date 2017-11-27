Геркус: «Локомотив» движется к месту в пятёрке, к чемпионству мы не подвинулись

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Замечательная победа. Очень волнительная, но сейчас уже пришли в себя. Игроки боролись до последней секунды. Как видите, две травмы — сохранить всех здоровыми не удалось.
«Локомотив» движется к месту в пятёрке. Пока ни к какому чемпионству мы не подвинулись. Задача — хорошо закончить календарный год, а весной уже будет видно", — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
После 18 туров «Локомотив» набрал 39 очков и лидирует в РФПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровск»