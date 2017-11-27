В «СКА-Хабаровск» болельщиков «Локомотива» назвали самыми неадекватными

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» отреагировала на поведение болельщиков «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте» во время проведения онлайн-репортажа матча 18-го тура Премьер-Лиги между командами. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского «Локомотива». Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии, будут наказаны», — написано от пресс-службы хабаровского клуба в комментариях на официальной странице «СКА-Хабаровска в социальной сети.