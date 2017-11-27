«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью матери тренера Мальфатти

«Спартак» выразил соболезнования своему итальянскому тренеру Атилле Мальфатти в связи со смертью его матери, которая ушла из жизни в возрасте 74 лет.

«Футбольный клуб „Спартак-Москва“ выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким», — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

27 ноября «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом» в 18-м туре Премьер-Лиги. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».