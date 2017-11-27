Гончаренко установил рекорд среди всех тренеров ЦСКА

В 15 гостевых матчах, которые сыграл ЦСКА в РФПЛ под руководством Виктора Гончаренко в 2017 году, «армейцы» набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 1 поражение) — это повторение клубного рекорда. В 1996 году у красно-синих так же было 34 гостевых очка, но в 17 матчах.



В то же время Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков, набранных в первых 15 гостевых матчах. Он опередил сразу троих своих предшественников: Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, у которых было по 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения), сообщает пресс-служба столичного клуба.

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