«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор матча 18-го тура РФПЛ

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» — 2:1.



На 15-й минуте Александр Черевко срезал мяч в свои ворота, но спустя две минуты Виталий Федотов восстановил равенство в счёте (1:1). И всё же «Локомотив» сумел вырвать победу. На 93-й минуте арбитр Роман Галимов назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровск». Джефферсон Фарфан с «точки» не смог переиграть голкипера Александра Довбню, но оказался расторопнее всех на добивании — 2:1.



Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 39 очков и закрепился на первом месте. «СКА-Хабаровск» остался на последней позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Видеообзор матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» также смотрите на официальном канале хабаровчан в YouTube.