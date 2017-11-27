Фанат ЦСКА получил запрет на посещение матчей за использование файера в Казани

26 ноября, в день проведения матча 18-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА (1:2), в половине восьмого утра в дежурную часть управления МВД России по городу Казани поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Чистопольской неизвестные разрисовали стены.

Как установили полицейские, автором рисунков оказался 16-летний житель Москвы – фанат ЦСКА, его стражи порядка задержали в тот же день. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Кроме того после матча полицейские за использование файера задержали 22-летнего жителя Ульяновска, также фаната ЦСКА. Задержанному назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, а также запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года.

Ещё один задержанный правонарушитель – 36-летний фанат московского клуба из Кирова – привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей за мелкое хулиганство.



Троих футбольных фанатов из Москвы, Чувашской Республики и Ульяновска полицейские задержали за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Двоим назначены штрафы по 500 рублей. Третий задержанный, 13-летний подросток из Ульяновска, был помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. К административной ответственности будут привлечены его родители.



Также к административной ответственности за мелкое хищение из магазина и курение в неположенном месте привлечены ещё двое фанатов ЦСКА из Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.