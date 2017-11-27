Кверквелия: во время матча игроки «Локомотива» не обращали внимания на холод

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, за счёт чего удалось одержать победу в выездном матче 18-го тура Премьер-Лиги против «СКА-Хабаровск» (2:1).



«Приезжали за победой, которую вырвали в концовке за счёт характера. Все молодцы, играли до конца! Что касается холода, то во время матча на него не обращали внимания. К сожалению, травму получил Влад Игнатьев. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Впереди матч с «Рубином». Уверен, болельщики поддержат нас в заключительном домашнем матче этого года», — цитирует защитника официальный сайт столичного клуба.

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор матча 18-го тура РФПЛ