На матче «Уфа» — «Амкар» для болельщиков будет свободный вход и полевая кухня

Вход на матч 19-го тура РФПЛ «Уфа» — «Амкар» (3 декабря) будет свободным, а для болельщиков будет организована полевая кухня. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«На заключительную игру в этом году против «Амкара» мы сделаем свободный вход. Также для болельщиков будет бесплатная полевая кухня с горячей кашей и горячим чаем. Будут ещё различные развлекательные мероприятия. Мы любим наших болельщиков и заботимся о них. Мы подготовили большую программу, поэтому ждём наших болельщиков на заключительную игру», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.