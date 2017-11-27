Кержаков — о фото в шарфе «Зенита» на Красной площади: маленькая шалость

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков побывал на Красной площади, где в преддверии матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых. Фото Кержаков выложил на своей странице в «Инстаграме», отметив, что в 35 лет можно позволить маленькую шалость.

«В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперёд, «Зенит», — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 ноября Александр Кержаков празднует 35-й день рождения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Начало – в 19:30 мск.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице Кержакова в «инстаграме».