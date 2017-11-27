Лукаку не будет дисквалифицирован за удар защитника «Брайтона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не будет наказан за удар защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга во время домашнего матча 13-го тура чемпионата Англии (1:0). Такое решение сегодня было принято по итогам рассмотрения эпизода со стороны трёх независимых экспертов, сообщает BBC.

В одном из эпизодов встречи Лукаку в чужой штрафной дважды ногой ударил Бонга, однако этот инцидент остался без внимания со стороны главного судьи Нила Суорбрика. В СМИ сообщалось ранее, что форварду грозит дисквалификация на три матча.