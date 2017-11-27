Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Лукаку не будет дисквалифицирован за удар защитника «Брайтона»

Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не будет наказан за удар защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга во время домашнего матча 13-го тура чемпионата Англии (1:0). Такое решение сегодня было принято по итогам рассмотрения эпизода со стороны трёх независимых экспертов, сообщает BBC.

В одном из эпизодов встречи Лукаку в чужой штрафной дважды ногой ударил Бонга, однако этот инцидент остался без внимания со стороны главного судьи Нила Суорбрика. В СМИ сообщалось ранее, что форварду грозит дисквалификация на три матча.

Нападающий «МЮ» Лукаку может получить дисквалификацию на три матча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент