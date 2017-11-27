«Сассуоло» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Сассуоло» стал бывший наставник «Палермо» и «Удинезе» Джузеппе Якини, информирует официальный сайт клуба.

Якини сменил на этом посту Кристиана Букки, который занимал его с лета нынешнего года. Под руководством Букки «Сассуоло» сыграл 15 матчей, в которых четыре раза выиграл, дважды проиграл и девять раз потерпел поражение. Последним матчем для Букки стала домашняя встреча против «Вероны» (0:2).



После 14 туров клуб из Суссоло располагается на 16-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Последним местом работы Якини был «Удинезе».