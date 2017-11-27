«Алавес» уволил второго главного тренера за сезон

«Алавес» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Джанни Де Бьязи. Итальянский специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Под руководством Де Бьязи «Алавес» проиграл шесть из восьми матчей в чемпионате Испании и после 13 туров занимает последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

Де Бьязи возглавил «Алавес» в сентябре этого года. В начале сезона клуб тренировал Луис Субельдия, но был уволен после четырёх подряд поражений в Примере.

Вместо Де Бьязи временно тренировать «Алавес» будет Хавьер Кабельо, который работает в тренерском штабе команды с лета этого года.