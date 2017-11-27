Кейн: я не из тех, кто думает, как бы избежать каких-либо команд при жеребьёвке

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн отказался отвечать на вопрос о желаемых результатах жеребьёвки ЧМ-2018.

«Я не из тех, кто думает, как бы избежать каких-либо команд при жеребьёвке. Если вы хотите выиграть большой турнир, то рано или поздно придётся играть с лучшими командами. Мы позитивно настроены, но стараемся не забегать вперед. Знаем, что нам ещё предстоит проделать много работы, впереди несколько интересных товарищеских матчей.



Выйти на ЧМ — отличное чувство. Это будет мой первый чемпионат мира, я очень взволнован этим, а потому просто сосредоточен на ближайших играх», — цитирует Кейна сайт ФИФА.