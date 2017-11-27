Куртуа: Азару ничего не стоило обыгрывать игроков «Ливерпуля» один в один

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа отметил уровень игры Эдена Азара после очередного яркого матча в исполнении бельгийского полузащитника.

«Мы не говорим об игроках ниже уровнем, против которых ты, возможно, играл бы в Кубке лиги или Кубке Англии, — речь о «Ливерпуле», у которого есть топ-игроки. Но ему ничего не стоило их обыгрывать один в один. Эден показывает отличную игру за нас. Он находится в отличной форме и, надеюсь, продолжит в том же духе.

Естественно, сейчас матчи идут один за другим, в прошлом сезоне у нас было больше времени на подготовку, что было хорошо, но каждый хочет играть в Лиге чемпионов, потому что это наивысший уровень, на котором можно выступать. Мы провели три больших матча в Лиге чемпионов, из которых один выиграли, один проиграли и один сыграли вничью, так что я не думаю, что это оказывает влияние. Но я согласен с главным тренером — вылетать из Азербайджана в среду, прилетать домой в шесть утра и затем проводить выездной топ-матч с «Ливерпулем» – не лучшее планирование от АПЛ. Но это то, что мы должны делать, мы постарались сделать все возможное и доказали, что находились в хорошей форме. Мы старались продемонстрировать психологию победителей", — цитирует игрока сайт клуба.