Отец Коноплянки: Бундеслига — это не чемпионат Жени

Отец полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки Олег Коноплянка поделился мыслями о выступлении своего сына в чемпионате Германии.

«Как отец Жени могу сказать, что Бундеслига — это не его чемпионат. У Ярмоленко команда более атакующая, и ему там легче. Жене приходится сложнее, потому что у «Шальке» совсем другой стиль, и там много молодёжи.

Если испанский Жене давался легко и он на нём даже интервью пытался давать, то с немецким дела обстоят пока не очень. Вроде бы учит, но на каком уровне — для этого нужно находиться рядом с ним и слышать. Знаю, что он больше общается или на испанском, или на английском.



В чём Жене нужно прибавить? Да ни в чём. Сыну просто нужен его тренер. Он свои атакующие обязанности знает досконально. Если его правильно использовать, то его качеств достаточно. Посмотрите, какие функции возложены на Ярмоленко в Дортмунде и какие на Женю в «Шальке». Ярмоленко играет только на атаку, по сути — нападающего. А Женя где? Если не в середине, так ещё где-то», – сказал Олег Коноплянка.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провёл 13 матчей в чемпионате Германии (9 — с первых минут), забил один гол и отдал три голевые передачи.