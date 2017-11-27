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Полтавченко поедет на жеребьёвку ЧМ-2018 в Кремль вопреки заявлениям СМИ

Футбол

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отправится на жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, которая состоится 1 декабря в Кремлёвском дворце в столице. Об этом сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

«Отпуск губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, как и сообщалось, продлится по 29 ноября. Первый рабочий день – 30 ноября. Полтавченко будет присутствовать на церемонии жеребьёвки ЧМ-2018, которая пройдёт 1 декабря в Москве», – сказал Кибитов «Фонтанке».

Ранее в СМИ появилась информация, что Полтавченко может стать единственным главой региона, который не приедет на жеребьёвку ЧМ-2018 в Кремль из-за отпуска.

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