Радимов: «Зенит» и «Спартак» выйдут играть в открытый футбол, голов будет много

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев со «Спартаком» (18-й тур Премьер-Лиги, Москва, 27 ноября).

«Зенит» в этом году играл от обороны только один раз, да и то вынужденно, его заставил это делать ЦСКА. В первом тайме «армейцы» вышли играть очень агрессивно. «Спартак» в такой манере не всегда действует, но, судя по последним матчам, эта команда играет очень много в атаку, выходит большой группой атакующих футболистов. Более чем уверен, что красно-белые на своём стадионе будут играть именно так.



Мне кажется, и «Зенит» выйдет играть в открытый футбол. Зрителей сегодня ждёт отличная открытая игра с множеством моментов и голов. Если кто-то видел матч «Спартака» с «Краснодаром», то примерно то же самое будет нас ожидать и сегодня. Это игра на три результата, и может произойти что угодно. Но в том, что будет большое количество голов, я не сомневаюсь», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».