«Монако» объявил о назначении Эменало на пост спортивного директора

«Монако» объявил о назначении бывшего технического директора «Челси» Майкла Эменало на пост спортивного директора клуба.

«Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. «Монако» продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убеждён, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в „Монако“ стало для меня решающим фактором», — сказал Эменало.

Нигериец начал работать в «Челси» в 2007 году, а техническим директором клуба стал в 2011-м. Он покинул лондонский клуб 6 ноября.

Фото доступно в «твиттере» клуба.