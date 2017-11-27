Орлов: усиление состава «Зенита» зимой маловероятно

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как «Зенит» будет проводить зимнюю трансферную кампанию.



«Манчини вслух говорил, что команда недоукомплектовалась летом. Но я хочу сказать, что усиление состава „Зенита“ зимой маловероятно, да и нет смысла это делать. Хороший игрок не поменяет сейчас клуб, потому что все готовятся к чемпионату мира. Переходя в любую команду, ты можешь потерять игровую практику и из-за этого пропустить мундиаль. Поэтому мало на что можно рассчитывать во время зимнего трансферного окна. Надо брать новичков летом. Я думаю, что у „Зенита“ достаточная глубина состава, надо только довести всех до оптимальной формы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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