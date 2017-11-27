Хацкевич: киевскому „Динамо“ нужно усиление, игроки должны соответствовать клубу

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.



«Мы с президентом договорились, что только после окончания осенней части сезона мы встретимся и будем решать, с кем продлевать контракт и какие позиции нам нужно усиливать. С некоторыми футболистами Игорь Суркис уже встречался и разговаривал: готовы ли они остаться в „Динамо“. А все вопросы по контрактам мы будем решать после последней игры чемпионата.



В плане отношения и желания играть я не увидел, чтобы кто-то не отдавался. Но футболисты должны соответствовать уровню киевского клуба. Конечно, „Динамо“ нужно усиление, но это уже вопрос наш с президентом», — сказал Хацкевич в эфире программы «Профутбол».

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