Каррера: надеюсь испортить Манчини праздник

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 27 ноября. Сегодня наставнику питерцев Роберто Манчини исполняется 53 года.

«Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к „Зениту“. Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.



Ещё не поздравлял Манчини с днём рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».