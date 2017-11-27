«Эвертон» возобновил переговоры с Эллардайсом

Известный британский специалист Сэм Эллардайс может возглавить «Эвертон». Ранее стороны не смогли достичь согласия, но теперь клуб возобновил переговоры с Эллардайсом, утверждает Sky Sports News.

23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. 54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года.

В настоящее время «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в 13 матчах. От зоны вылета клуб отделяют 2 балла.