Бенитес: фанаты ценят, что игроки «Ньюкасла» по-настоящему бьются за футболку

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о результатах команды в начале сезона.

«Мы будем лучше во второй половине сезона. Мы нацелились на 20 очков в первой половине сезона, поэтому если мы выиграем ещё несколько игр, то это упростит ситуацию. Мы должны поддерживать команду, поддерживать игроков и быть одним целым. Если они совершат худшую ошибку в истории футбола, мы всё равно должны быть вместе.

Болельщики ценят то, что игроки «Ньюкасла» по-настоящему бьются за футболку клуба. Мы идём неплохо: могло быть чуть лучше, могло — хуже", — сказал тренер.

Таблица АПЛ.