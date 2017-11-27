Фанаты «Спартака» назвали решение Джикии отвергнуть «Зенит» крутым поступком

Фанаты «Спартака» назвали решение защитника клуба Георгия Джикии отвергнуть вариант с переходом в «Зенит» крутым поступком, разместив баннер с текстом «Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022» на домашнем матче РФПЛ с «Зенитом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в «Твиттере» ранее охарактеризовал предложение, сделанное «Зенитом» 23-летнему футболисту, как шикарное, но Джикия 20 ноября продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года.