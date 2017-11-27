Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Матч с «Зенитом» стал для Промеса 100-м за «Спартак» в чемпионате России

Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе команды на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Эта игра стала для 25-летнего голландца сотой за российский клуб в чемпионате России. На счету хавбека 51 гол в Премьер-Лиге.

Промес перешёл в «Спартак» в августе 2014 года. Наибольшее количество игр за красно-белых провёл Фёдор Черенков (514).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит». Заканчивается первый тайм, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент