Матч с «Зенитом» стал для Промеса 100-м за «Спартак» в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе команды на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Эта игра стала для 25-летнего голландца сотой за российский клуб в чемпионате России. На счету хавбека 51 гол в Премьер-Лиге.



Промес перешёл в «Спартак» в августе 2014 года. Наибольшее количество игр за красно-белых провёл Фёдор Черенков (514).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит». Заканчивается первый тайм, счёт — 2:1 в пользу хозяев.