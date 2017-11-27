Чех: надеемся, что победа над «Бёрнли» поможет «Арсеналу» лучше играть на выезде

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии. Лондонцы добились успеха благодаря реализованному пенальти, который был назначен в компенсированное время.

«Мы сказали себе, что хотим продолжить победную серию после большого успеха в домашнем матче с «Тоттенхэмом», нам нужно было поддержать тот импульс, потому что команда не лучшим образом играла на выезде в последнее время.



Надеемся, что победа над «Бёрнли» станет началом выигрышной серии на чужом поле. Если мы сможем набирать как можно больше очков в гостях, то поднимемся в таблице», — сказал игрок.