Сборная России — седьмая в списке самых возрастных команд ЧМ-2018

Сборная России находится на седьмом месте в списке самых возрастных команд, вышедших на чемпионат мира 2018 года. Таковы данные исследования CIES Football Observatory, которое опубликовано на официальном сайте ФИФА.

Исследование проведено на основе статистических данных, собранных по итогам квалификации ЧМ-2018. В отношении сборной России, которая, как хозяйка турнира, не играла в отборе, использованы данные товарищеских матчей с июля 2016 по ноябрь 2017 года.

Средний возраст игроков сборной России – 28 лет 1 месяц. Самой возрастной является команда Панамы (29,4 года), самой молодой – Нигерии (24,9).

Самой высокорослой является команда Сербии (185,6 см в среднем), сборная России занимает по этому показателю шестое место (184,3). Самой низкорослой стала сборная Саудовской Аравии (176,2).

Больше всего футболистов из зарубежных чемпионатов играют за сборные Хорватии, Швеции и Исландии (100%), Россия идёт на предпоследнем месте (5%). Такой же процент игроков российской команды родились за рубежом, лидирует же по этому показателю Марокко (61,5%).

Ознакомиться с полным исследованием можно на сайте ФИФА.