Манчини: судейством доволен, но Глушакову можно было дать прямую красную

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал судейство бригады Виталия Мешкова в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Считаю, судейство было на довольно высоком уровне, я доволен. В одном моменте можно было дать прямую красную Денису Глушакову.

Красная Фернандо? Всё справедливо. Есть вопросы к распределению добавленного времени", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.