Манчини: мне казалось, Полоз будет лучше завершать атаки, ему надо прибавлять

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3), а также объяснил выбор стартового состава и перестановки по ходу встречи.

«Мы не заслужили поражения. „Спартак“ забил два быстрых гола, после чего на протяжении оставшегося времени доминировали мы. Мы не должны были столько пропускать – должны были выигрывать или как минимум завершать матч вничью. Но таков футбол – поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.

Выбрал Полоза, а не Дриусси, потому что мне казалось, что Дмитрий будет лучше завершать атаки. Но ему надо ещё прибавлять, он должен раскрыть свой потенциал. В этом плане предстоит ещё много работы.

В первом тайме сделал замену по тактическим соображениям – надо было идти в атаку и забивать. Начиная с этой замены, мы и доминировали во всём оставшемся матче.

Почему во втором тайме перевёл Жиркова на правый фланг? Это универсал, хороший в защите. По тактическим соображениям поставил его на этот матч. Он может смещаться в центр, создавая пространство для Ригони. Жирков хорошо подкован в тактическом плане", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.