Асхабадзе: «Спартак» взял достойный реванш за прошлый матч с «Зенитом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые дома обыграли «Зенит» со счетом 3:1.



«Спартак» взял достойный реванш за прошлый матч (1:5) и подтвердил готовность и желание бороться как минимум за лигочемпионские места. «Зенит», конечно, мог бы забить еще: и моменты были, и подходы к воротам.

Не сказал бы, что «Зенит» играл жёстко. Иногда жестокость проявлялась с обеих сторон. Но на то оно и дерби двух столиц — не будь таких моментов, игра была бы менее зрелищной", — сказал Асхабадзе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.