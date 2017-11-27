Дворкович: «Спартак» ещё в чемпионской гонке, но в ней участвуют 5 команд

Вице-премьер РФ, болельщик «Спартака» Аркадий Дворкович прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Игра понравилась. Все боролись до конца. Конечно, когда забивают третий гол на последних секундах, становится понятно, что команда соперника создаёт свободные зоны. В целом, результат матча закономерен. „Спартак“ ещё в чемпионской гонке. Но в ней же участвуют ещё пять команд.



Хотел бы ещё раз попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим игрокам. Сегодня не было видно мяча, когда зажгли файеры. А как раз в это время было два опасных момента у ворот Селихова.



Футбол в холод? У нас страна не южная. В течение сезона, так или иначе, будут матчи в холодную погоду. Такое случается во всех странах, так что надо спокойнее к этому относиться. К тому же должен быть определённый регламент, который нужно соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, то играть не стоит», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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