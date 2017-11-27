Жуков: мы привыкли, что «Спартак» пропускает в конце, но сегодня произошло чудо

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«По эмоциям, наверное, один из главных матчей сезона. Обе команды очень хороший футбол показали. Масса острых моментов. Открытый футбол, я бы даже так сказал. Блестящий гол «Спартака». Вся комбинация была потрясающая. Три паса в одно касание, удар в дальний угол. В принципе, и первый гол был очень неплохой. Весь матч — масса острых моментов, блестящая игра вратарей. Настоящий матч лидеров.

Мы привыкли, что «Спартак» пропускает всё время на последних минутах, но сегодня произошло чудо. В меньшинстве «Спартак» забил в последней атаке. А так, конечно, у «Зенита» было много опасных моментов. Селихов выручил в нескольких эпизодах. Прекрасный матч, отличный. Говорит о том, что у нас чемпионат очень интересный.

Насчёт золота пока трудно сказать. Всё-таки от «Локомотива» большой отрыв. Но то, что ЦСКА и «Зенит» рядом, говорит о том, что борьба будет на финише очень интересная", — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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