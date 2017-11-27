Кокорин: «Локомотив» ещё сильнее оторвался. Конечно, это критично, надо догонять

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Пропустили быстро два мяча. Один удалось отыграть, подумали, что вернули игру. Но ещё одного мяча не хватило. На контратаке пропустили третий. Понятно, что всеми силами пытались забить. Забили они быстро два мяча за счёт индивидуальных действий. Игра была хорошей, но кто забил, тот и выиграл. Они хотели реабилитироваться, что у них и получилось. Дома всегда лучше.

«Локомотив» ещё сильнее оторвался. Конечно, это критично. Отрыв в шесть очков. Нужно догонять.

Действительно ли было второе нарушение у Фернандо? Я не понял. Кто-то ударил, фол был на желтую карточку. У него уже было нарушение, поэтому это удаление", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

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