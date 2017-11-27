Селихов: в первую очередь, «Спартак» обыграл «Зенит» благодаря настрою

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Мы достаточно хорошо сыграли в обороне, мало что позволили сопернику. Хорошо, что выиграли. Что думаю о судействе? Честно? Есть комитеты, пусть они и говорят, что и как было.

В первую очередь, обыграли «Зенит» благодаря настрою. Все хотели взять реванш. В принципе, все удачно и сложилось. В конце первого тайма, когда Кокорин пробил, был очень опасный момент, но удача была на нашей стороне. Наверное, это можно назвать ключевым моментом. Если было бы 2:2, стало бы сложнее.

Не видел момента с Дмитрием Комбаровым, потому что стоял спиной. Вроде по ребру ему досталось. У него сбилось дыхание, какое-то время не мог дышать. Думаю, пройдёт пара дней, и все будет нормально, но, честно говоря, не знаю, какой диагноз. Дай бог, чтобы все нормально», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

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