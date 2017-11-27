Глушаков: Манчини назвал поражение «Зенита» незаслуженным? Неинтересно слушать

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о победе красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ, а также прокомментировал слова главного тренера гостей Роберто Манчини, который назвал поражение его команды незаслуженным.

«Мы контролировали игру, может быть, до второго гола. Потом почему-то опустились опять назад — это наша больная тема. Когда забиваем, садимся назад и позволяем сопернику контролировать мяч. Наверное, это психологический момент. Забиваем, контролируем игру, а потом отдаём инициативу. Так же и с „Марибором“ — атаковали-атаковали во втором тайме, потом сели назад и пропустили обидный гол.



Манчини говорит, что это „Зенит“ атаковал и незаслуженно проиграл? Давайте другой вопрос. Неинтересно слушать. Поздравляем Роберто с днём рождения. Ещё у Кержакова день рождения, у Радимова. Пусть приезжают в гости, в следующий раз отметим день рождения.



Порадовались победе в раздевалке, но не было грандиозного празднования. Пришёл президент. Все понимают, что концовка у нас тяжёлая. Где искали силы на концовку матча, играя вдесятером? Есть у нас резервы. Трибуны гнали, сами понимали. Всё спокойно», — сказал Глушаков в эфире программы «8-16».