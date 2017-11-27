Боккетти: даже после удаления Фернандо «Спартак» контролировал матч с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



«Нам очень важна эта победа. Мы вернулись. Конечно, игра с «Зенитом» — дерби для всех нас. Мы уже забыли о поражении в Петербурге, сегодня была другая игра.



С судейством не повезло — было много маленьких ошибок. Даже после ухода Фернандо мы контролировали матч. Во втором тайме у соперника было много опасных моментов, но не согласен с Манчини, сказавшим, что счёт не по игре. Дзюба — сильный форвард, но нам было важно, чтобы ни он, ни другие нападающие не забили. В пропущенном мяче всегда виноваты все. Но команда вернулась и выиграла — 3:1.



Когда мало играешь, функционально непросто. Важно показывать на поле, что ты готов. Сегодня я доказал это. В игре с «Арсеналом» расслабленности не будет, потому что мы только вернулись наверх. Надо продолжать так», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Селихов: в первую очередь, «Спартак» обыграл «Зенит» благодаря настрою