Фанаты вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы, Орлова и Радимова. Фото

Сегодня, 27 ноября, на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги победил «Зенит» со счётом 3:1. Во втором тайме встречи болельщики красно-белых вывесили оскорбительный баннер непристойного содержания в адрес Геннадия Орлова, Артёма Дзюбы и Владислава Радимова.

Ознакомиться с плакатом вы можете в фоторепортаже с матча «Спартак» – «Зенит», подготовленном специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.

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