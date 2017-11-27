Ребров — о победе «Спартака» над «Зенитом»: долги нужно возвращать

Вратарь «Спартака» Артём Ребров опубликовал командное фото красно-белых в раздевалке после победы над «Зенитом» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех — с победой», — написал восстанавливающийся после травмы Ребров в своём «инстаграме».

Напомним, в первом круге чемпионата «Зенит» победил «Спартак» на своём поле со счётом 5:1.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Реброва.