Ребров — о победе «Спартака» над «Зенитом»: долги нужно возвращать

Вратарь «Спартака» Артём Ребров опубликовал командное фото красно-белых в раздевалке после победы над «Зенитом» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех — с победой», — написал восстанавливающийся после травмы Ребров в своём «инстаграме».
Напомним, в первом круге чемпионата «Зенит» победил «Спартак» на своём поле со счётом 5:1.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Реброва.
«Спартак» выиграл у «Зенита» со счётом 3:1, заканчивая матч в меньшинстве