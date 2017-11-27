Ловчев: поведение Паредеса неприлично, легионеры учат наших игроков провокациям

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (3:1), а также осудил поведение полузащитника петербуржской команды Леандро Паредеса.



«С первых минут было видно, что «Спартак» вышел выигрывать, а «Зенит» — играть на ничью. Поэтому хозяева и повели — 2:0. В игре было много провокаций. Легионеры любят этим заниматься и наших учат тому же. Помните, как Паредес схватился за лицо, хотя его лица даже никто не коснулся? В такой игре, которая всех захватила с первых минут, подобное поведение просто неприлично.



«Спартак» — чемпион по первым таймам. Промес сыграл худший матч в сезоне. Однако в концовке он отдал пас на ход Зе Луишу. Первый тайм был за «Спартаком», но во втором «Спартак» терпел и дотерпел. По второму тайму было видно, что «Зенит» лучше готов физически. И красно-белым где-то повезло, я до последнего думал, что «Зенит» вот-вот сравняет.



Оба вратаря сыграли просто замечательно! А в каком подкате Маммана выбил мяч у Адриано и спас команду от неминуемого гола?! Игроки обеих команд продемонстрировали высокий уровень, а накал в матче был потрясающий. Да, были и ошибки, иногда защитники занимали неправильную позицию. Но нет футболистов, которые бы не ошибались, а тех, кто выходит на поле без внутреннего жара, очень много.



И здорово, что у нас есть такие дерби. Такие поединки сводят на нет отчаяние по поводу уровня нашего футбола. На мой взгляд, в матче было два ключевых момента: первый — когда Кокорин попал в штангу с близкого расстояния, второй – когда несколько раз на коротком отрезке «Спартак» выручил Селихов», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.